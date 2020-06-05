درع وكمامة وواقي مكتب.. تعرف على جهود الأوقاف لمواجهة كورونا

منذ توليه المسؤولية في يوليو 2013، عمل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي تحويل وزارة الأوقاف، لكيان مؤسسي قادر على خدمة المجتمع دعويا وبرا ومجتمعيا. فخلال السبع سنين الماضية، عمل الوزير على تحويل الوزارة للعمل الوسطي، واستطاع النهوض بالوقف وحسن استغلال مصادره لدعم المجتمع.

ومع انتشار وباء كورونا، عملت الأوقاف على تطور منتجاتها في مواجهة الفيروس، من خلال جهود المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، حيث عملت الوزارة على إنتاج واقي الوجه الشفاف، وإنتاجها الكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وبوابات التعقيم، وطورت المجموعة إنتاجها من الواقي المكتبي أيضا.

أسعار الواقي المكتبي: من 400 جنيه للمكاتب الصغيرة وألف جنيه للمطاعم

وأكدت الأوقاف أن مميزات الواقي المكتبي تشمل شرائح عازلة من البولي كربونيت الشفاف، كذلك مقاوم للخدش والصدمات، وقابل للتعقيم والتطهير بكافة المواد الكيماوية. وقالت الوزارة أن هناك مقاسات خاصة ويتم رفع المقاسات ورفع المساحات حسب الطلب وأن سعر المتر ما بين 600 إلى 700 جنيه حسب أسلوب التركيب وطبيعة المكان.

أوضحت الأوقاف أن الشرائح العازلة الشفافة على النحو الموفق، وكل ذلك بأسعار خارج المنافسة، كونها تهدف أساسا إلى خدمة المجتمع، في ضوء دور وزارة الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع ومجالات التنمية، حيث يتراوح السعر ما بين 400 جنيه لمقاس 65/90 للمكاتب الصغيرة والمتوسطة، و550 جنيه لمقاس 1.2/65 للمكاتب الكبيرة وألف جنيه لمقاس 1.6/1 للمطاعم.

محافظ جنوب سيناء يستخدم حاجز المكتب الواقي من إنتاج الأوقاف بمكتبه

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن استلام محافظة جنوب سيناء، الخميس الدفعة الأولى من واقي الوجه المطور من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، كما تسلمت أول مجموعة من حاجز المكتب الواقي، وألف كمامة قطنية قابلة للغسل، وإعادة الاستخدام من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف كدفعة أولى.

من جانبه، استخدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حاجز المكتب الواقي، من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بمكتبه.

كمامة الأوقاف: صنعت بمواصفات صحية.. والسعر من 6 حتى 8 جنيهات

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بدء إنتاج الكمامات القطنية، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذلك بعد صناعة الوزارة، درع الوجه الواقي المطور وبوابات التعقيم وإنتاج الكمامات.

وذكرت المجموعة في بيان لها، أنّها تنتج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف، للتوسع في إنتاج الكمامات المُنتجة بالمواصفات الصحية، ويتم التنسيق الدائما وزارة الصحة بشأن الإنتاج والمواصفات.

وقال المهندس شريف أحمد، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لـ"الوطن"، إن الوزارة ستوفر كمامات قماش من إنتاجها الخاص بمنافذها في المحافظات، وسيتم إنتاج نوعين من الكمامات؛ الأولى كمامة قطن ذات طبقتين، والثانية كمامة قطن 3 طبقات، وكلامها يغطي الأنف والفم وحتى الذقن.

وأوضح أن الكمامة الطبقتين سيكون سعرها 5 جنيهات جملة، و6 جنيهات قطاعي في المنافذ، أما ذات الثلاث طبقات سيكون سعرها 8 جنيهات للجملة، و10 جنيهات للقطاعي.

وأكد أن الكمامة يتم صناعتها وفقا للمواصفات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بحيث يكون استخدامها لمدة شهر وفقا لما صرحت به وزارة الصحة مع التعقيم الدائم لها. وأضاف: "الأسبوع الأول نسعى ليكون الضخ للوزارة والهيئة، ثم يتم الضخ للأسواق والمنافذ".

بسعر 65 جنيها.. درع الوجه الواقي يقلل فرص الإصابة

وعرضت المجموعة درع الوجه الواقي بـ65 جنيها سعر الجملة بمنافذ المجموعة داخل القاهرة، و70 جنيها سعر الجملة بمنافذ بيع المحافظات، و85 جنيها سعر القطاعي بمنافذ بيع الشركة أو الصيدليات ومحلات التجزئة.

وأوضحت المجموعة أنّ الدرع المتحرك يقلل فرص العدوى بحماية الأنف والفم والعينين، ويحمي من الرذاذ الناتج عن السؤال أو العطس، كما يقلل استخدام اليد على الوجه مباشرة.

ونظرًا لشدة الطلب على المنتج حيث جرى بيع 6000 درع خلال الأسبوع الأول، جار التوسع في خطوط الإنتاج.

بدوره، ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المواطنين، بالالتزام بالتدابير الوقائية وفي القلب منها ارتداء الكمامة، مؤكدا أنّ ارتداء الكمامة وتجنب المصافحة وتحقيق التباعد الاجتماعي ثم التوكل على الله سبحانه وتعالي، وغير ذلك هو تواكل.