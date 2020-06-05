"إحصاءات العمل الأمريكي": انخفاض معدل البطالة إلى 13.3% مايو الماضي

ذكر تقرير الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن معدل البطالة انخفض إلى 13.3% بعد إضافة 2.5 مليون وظيفة لاقتصاد الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذه التطورات الأخيرة في سوق العمل الأمريكي جاءت بعد "الاستئناف المحدود للنشاط الاقتصادي" عقب تقليصه في شهريّ مارس وأبريل الماضيين لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يتجه معدل البطالة للأسوأ في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي ويرتفع إلى حوالي 20%، إلا أن استعادة النشاط التجاري عمل على إضافة وظائف جديدة.