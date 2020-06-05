حمدي المرغني لـ أشرف زكي: حمد لله على السلامة يا دكتور.. ربنا يحفظك

نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة تجمعه بنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وعلق "الميرغني" على الصورة: "الصورة دي كانت الساعة 8 الصبح في عز الشتاء، كان يوم ترفيهي لطلبة الأكاديمية الأطفال من المعهد العالي للبالية والمعهد العالي للكونسرفتوار، وكان ليا الشرف أن يدعوني الدكتور للحضور اليوم ده مع الأطفال، ليه بقول الكلام ده؟ عشان أقول بس إن الدكتور بجد مبينامش عشان يخدم ويسعد الطلبة في أكاديمية الفنون بصفته رئيسا لها، زي مابيخدم وبيسعد أعضاء نقابة المهن التمثيلية بصفته نقيبا لهم، وده السبب الرئيسي في الإجهاد والتعب اللي حس بيه".

وأضاف "الميرغني": "وبناء عليه أجريى عملية وخرج منها بالسلامة الحمدلله، حابب أقولك حمدلله على السلامة يادكتور وربنا يحفظك ويبارك في صحتك وشكرا من قلبي ليك".

يذكر أن الفنان أشرف زكي أجرى عملية تركيب دعامة، حيث تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، منعته من التواجد في جنازة الفنان حسن حسني.