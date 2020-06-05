طبيب "عزل" بعد إصابته بكورونا: خدمة الناس واجب.. مينفعش أتخلى عنهم

قال الدكتور محمد الهجرسي، طبيب العناية المركزة بمستشفى دمياط العام، نائب مدير مركز التعليم المدني المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا، إن حالته الصحية مستقرة بعد إصابته بالفيروس التاجي، "أنا محتجز بعناية مستشفى دمياط العام، وأتلقى أفضل رعاية طبية وهذا قدرنا".

"أنجبت زوجتي وأنا لست بجانبها لعملي بالعزل، خدمة الناس ورعايتهم واجب علينا مينفعش أتخلى عن مهمتي كإنسان قبل أن أكون طبيبا"، يؤكد لهجرسي فخره بتجربته ومساهمته في تخفيف آلام المرضى ولو كان ذلك على حساب صحته وحياته الشخصية، "ولو طلبوني ثاني في أي وقت مش هتردد لحظة وهكون أول العاملين في العزل مجددا".

ولفت الطبيب الشاب إلى أن المشاركة في علاج مرضى فيروس كورونا واجب وطني، مشيرا إلى أن زوجته شجعته للعمل في العزل، "زوجتي وقفت إلى جواري وهي المسؤولة حاليا عن رعاية ابننا البالغ من العمر عام ونصف العام وطفلتنا الرضيعة".