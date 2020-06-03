الطقس اليوم الأربعاء 3-6-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية يكون لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على الشمال، شديد الحرارة نهارًا على الجنوب، والرياح معتدلة على كليهما نهارًا، ويكون مائل للبرودة ليلًا على الشمال، لطيف ليلًا على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق ( جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

الطقس في الأردن

وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردية الهاشمية، تنخفض درجات الحرارة؛ الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير غبار خفيف في مناطق البادية.