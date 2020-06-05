طقس السبت: مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري لطيف شمالا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا السبت، نهارا شبورة خفيفة صباحا على الوجه البحري مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب وتكون مثيرة للأتربة أحيانا، ويكون الطقس حارا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيفا على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على أقصى غرب السواحل الشمالية، وتكون مثيرة للأتربة أحيانا كما تنشط على جنوب سيناء، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 33 19

الإسكندرية 31 20

وادي النطرون 33 19

طنطا 32 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 32 20

بلطيم 31 20

مطروح 34 15

السلوم 35 17

سيوة 38 19

بورسعيد 27 19

دمياط 27 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 35 17

السويس 35 18

العريش 27 18

رفح 28 17

رأس سدر 35 21

نخل 33 16

نويبع 33 25

طابا 32 22

كاترين 34 17

الطور 27 21

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 35 24

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 20

المنيا 35 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 39 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

ادفو 40 26

أبوسمبل 38 26

الوادى الجديد 39 25

شلاتين 35 26

ابو رماد 34 26

حلايب 31 28

رأس حدربة 31 27