منير أديب: قطر تقدم الدعم المالي اللامتناهي لحركات الإسلام السياسي

قال منير الديب المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن قطر كانت ومازالت تدعم تنظيمات الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى وقت سابق على عام 2011، حيث دعمت حركة طالبان في أفغانستان ومازالت تدعمها حتى اللحظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن قطر تؤدي دور حمامة السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية التي تجلس معها في محاولة إيجاد صيغة سلام.

وتابع بأن قطر قامت بنفس الدور مع المتهمين في أحداث 11 سبتمبر، واختفى خالد شيخ محمد في بيت وزير الداخلية القطري، كما قدمت الدعم لقيادات الإخوان المسلمين من الدوحة، بأموال لا تُحصى من بعد عام 2011.

وأردف أن قطر تدعم جماعات الإسلام السياسي الموجودة في الحدود العراقية والحدود السورية، وكونوا ما سُمي بـ"داعش"، ومن ثم فإن دعم قطر لهذه الجماعات قائم على مسألة الدعم المالي اللا متناهي.