مصطفى بكري: "البناء والتنمية" متورط في الإرهاب

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حيثيات حكم المحكمة الدستورية في حلها لحزب البناء والتنمية استند إلى أسس في قانون الأحزاب السياسية والدستور، والتي تحكم عمل الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا الحزب هو المعبر عن الجماعة الإسلامية، وهناك تورط لأعضائها من بينهم عاصم عبد الماجد، وصفوت عبد الغني، وآخرين تورطوا في أعمال عنف، ودعم عدد من العمليات الإرهابية، وكان عددا منهم موجودا في اعتصام رابعة، وحرض على العنف والتخريب.

وأضاف" بكري" لـ"الوطن"، أن من الطبيعي عندما يكون الوضع هكذا، فهذا يعني تورط الحزب في أعمال إرهابية، ومن شأنه يفقد وجوده الشرعي كحزب سياسي، مشيرا إلى أن هناك أدلة حقيقية ويقنية على تورط الحزب في أعمال العنف والإرهاب، علاوة على بقية الأمور الأخرى، التي تضمنها الحكم الصادر.

وتابع بكري، أن على لجنة شئون الأحزاب البحث في تفاصيل وأدلة التي تستطيع من خلالها وضع الأحزاب السياسية في موضعها الصحيح، وعليها النظر في شئون الأحزاب السياسية الأخرى، الفترة المقبلة.