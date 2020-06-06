شباب الأقصر يطلقون مبادرة لتوصيل العلاج للمعزولين منزليا ورعايتهم

أطلق مجموعة من شباب محافظة الأقصر، مبادرة توصيل حقيبة العلاج للمخالطين لحالات كورونا للمنازل، حيث التقى وفد من شباب مبادرة "الأقصر في الخير"، الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لعرض تنفيذ المبادرة، في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية، لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

"الوطن"، استعرضت أهم المحاور التي ترتكز عليها المبادرة، التي بدأت تشهد رواجا بين الشباب في المدينة السياحية، ليقبلوا عليها، أملا في المرور الآمن ببلدهم، في ظل الأزمة.

1- المبادرة تتمحور حول المتابعة اليومية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمعزولة منزليا والمخالطين لهم.

2- توفر العلاج حسب بروتوكول مقرر من وزارة الصحة على المخالطين والمصابين بالمجان، دون تحصيل أي قيمة مادية.

3- البدء في تجهيز عدد كبير من أسطوانات الأكسجين، لتوفيرها لأهالي المحافظة، خاصة بعد الاتجاه إليها كأحد الحلول المساعدة في الفترة الأخيرة، في ظل تزايد الأعداد.

4- توزيع حقائب العلاج ومستلزماتها، بالتنسيق مع الإدارات الصحية التابعة للمديرية في كل مركز.

5- توفير كمامات وزجاجة كحول، وواقي وجه زجاجي.

6- لتقديم الدعم النفسي والمعنوي والإرشادات الصحية المطلوبة للمخالطين للحالات الإيجابية، من خلال متخصصين متطوعين.

7- توفير العلاج الذي تكون مادته الدوائية محتوية على فيتامين c والزنك، وغيرها من مقويات المناعة البشرية.

8- تشكيل فريق كبير من متطوعي المبادرة، وتوزيع بينهم أدوار مسؤول رعاية ورائدات ومشرفيها، ومراقبين ومتطوعي تواصل مع أطباء رعاية، ومدخلي بيانات لتوصيف الحالات يوميا.

9- مناشدة المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، للتبرع بالبلازما، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا.

10- التدريب المستمر للمتطوعين، والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومعايير مكافحة العدوى، وكذا التواصل مع الأطباء المتخصصين، لمتابعة آخر التطورات في الحالة الصحية للمعزولين منزليا والمخالطين.