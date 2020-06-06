راتب يصل لـ5500 جنيه.. وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل بنك توظيف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 20 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2000 جنيها حتى 5500 جنيه.

شركة لتوزيع المنتجات الغذائية تطلب للتعيين الآتي

- مندوب مبيعات سائق للعمل في القاهرة والجيزة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة سنة كمندوب مبيعات بإحدى شركات الأغذية أو المشروبات أو المنظفات.

- رخصة مهنية أو خاصة.

- أقصى حد للسن 33 عامًا.

- المرتب: من 2500 جنيه إلى 3000 جنيه.

- مواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً.

- تأمين صحي واجتماعي.

شركة مطاعم تطلب للتعيين الآتي

1- متلقي طلبات كول سنتر للعمل في المهندسين بالشروط الآتية:

-مؤهل عالِ طلبة وخريجين.

-حد أقصى للسن 35 عامًا.

- ذكور فقط.

- المرتب 2800 جنيه.

-العمل 8 ساعات.

-تأمين طبي خاص واجتماعي وعلى الحياة.

2- مندوب توصيل للعمل في القاهرة والجيزة يقوم بتوصيل الأوردرات للعملاء بالمنزل بالشروط الآتية:

-مؤهل متوسط أو ابتدائية أو طلبة.

-حد أقصى للسن 40 عامًا.

- ذكور فقط.

- رخصة موتوسيكل.

- المرتب من 4000 إلى 5500 جنيه.

- توفير وجبة.

-العمل 8 ساعات.

-تأمين طبي خاص واجتماعي وعلى الحياة.

شركة كبرى لاستصلاح وتقسيم الأراضي تطلب للتعيين الآتي:

مكان العمل: فيصل

1- متخصص تسويق على السوشيال ميديا مسئول عن تسويق الأراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمبيعات عن طريق الهاتف بالشروط الآتية:

-مؤهل عالِ خريجين.

-حد أقصى للسن 30 عامًا.

- إناث فقط.

- خبرة أو خلفية في نفس المجال.

- المرتب: 2000 ويزيد حسب الخبرة.

- مواعيد العمل 8 ساعات من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً.

- يومين إجازة جمعة وسبت.

2- محاسب عام لمحاسبات الصادر والوارد بالشروط الآتية:

-مؤهل عالِ بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

-حد أقصى للسن 30 عامًا.

- ذكور وإناث.

- خبرة في نفس المجال.

- المرتب 2500 جنيه ويزيد حسب الخبرة.

- مواعيد العمل 8 ساعات من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً.

- يومين إجازة جمعة وسبت.

3- مصمم جرافيك لتصميمات سوشيال ميديا وأفتر إيفيكت، ومونتاج بالشروط الآتية:

-مؤهل عالِ خريجين.

-حد أقصى للسن 30 عامًا.

- ذكور فقط.

- خبرة في نفس المجال.

- المرتب: 2500 ويزيد حسب الخبرة.

- مواعيد العمل 8 ساعات من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً.

- يومين إجازة جمعة وسبت.

للتقدم للوظيفة يمكنك إرسال السيرة الذاتية على: cv@tawarwghayar.com

Subject: (المسمى الوظيفي + 216)، مثال: (مصمم جرافيك + 216).

شركة لتجارة الأدوية تطلب للتعين الآتي

مكان العمل: منطقه ملوي وأريافها - ديرمواس وأريافها بالمنيا.

1. مندوب تسويق وتحصيل

التسويق للشركة والوصول إلى أكبر قدر من العملاء لضمان تحقيق أكبر قدر من المبيعات وتحصيل جميع المستحقات المالية للشركة عند العملاء.

الشروط:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور فقط.

- خبره 6 شهور بنفس المجال على الأقل.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- المرتب من 3500 جنيه إلى 4500 جنيه.

- العمل 9 ساعات.

- تأمين صحي واجتماعي.

2. مندوب توزيع (على تروسيكل): يقوم بتوصيل جميع الطلبيات سليمة في الموعد المحدد.

الشروط:

- مؤهل متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة في قيادة التروسيكل.

- رخصة دراجة نارية سارية.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- المرتب من 2800 جنيه إلى 3200 جنيه.

- العمل 9 ساعات.

- تأمين صحي واجتماعي.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيسبوك.

وكانت سالي سعيد مسؤول وحدة "طوّر وغيّر" بإدارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة أوضحت لـ"الوطن"، إلى أنّ التقديم على الوظائف يتم "أون لاين" عن طريق استمارات إلكترونية أو عن طريق الهاتف المحمول، وتتم المقابلات مع راغبي العمل "أون لاين" أيضًا عن طريق برنامج Skype أو عن طريق الحضور إلى مقر الشركة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.