"إيتيدا" تطلق منحة "مستقبلنا رقمي" لتدريب 100 ألف على وظائف المستقبل

في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة لبناء مصر الرقمية، من خلال تحقيق قفزة نوعية في تطوير مهارات الإنسان المصري وقدراته، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) منحة "مستقبلنا.. رقمي" المجانية لتدريب الشباب على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة ذات الطلب المتزايد.

أهداف المنحة

- تطوير مهارات 100 ألف مصري عبر منصة Udacity على الإنترنت في 3 تخصصات تكنولوجية: الويب والبيانات والتسويق الرقمي.

- تعزيز قدرات المهنيين المحليين النشطين في مجال العمل عن بعد.

- تعظيم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات.

- تعزيز الإمكانيات التكنولوجية للشباب المصري وزيادة فرصهم في الحصول على فرص للعمل عن بعد والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

تفاصيل المنحة

- fwd هي منحة دراسية مُدتها 18 شهرًا ومَسارات برنامجها في تخصصات ثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي، وهي مَفتوحة للمتقدمين من خلال موقع المبادرة.

- في كل تخصص يمكن للمتدرب التقدم والانضمام إلى مسارات مختلفة.

- تختلف مَسارات fwd من حيث المدة الزمنية ومدى تقدم محتواها بناءً على المستوى المستهدف ومستوى صعوبة المحتوي التدريبي والتطبيقي ومهارات العمل.

- تستهدف fwd الشباب المصري الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، من المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحتى المحترفين ذوي المستوى المتقدم ممن يسعى لاكتساب مهارات وممارسات العمل عن بُعد.

عمليات التقدم والقبول

1. القبول في مسار التحدي في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي

- عملية التقدم والقبول في مسار التحدي تتم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة

- قم بزيارة صفحة تخصصات المنحة على موقع Egypt Fwd.

- يمكن للمتقدمين التسجيل في الفصل الدراسي والبدء فورًا (أو البدء فور التسجيل) في رحلة التعلم الخاصة بهم.

- مسار التحدي أو Challenge Track هو برنامج مدته شهر واحد في نهايته يواجه المتدربون تحديًا لتقييم المهارات التي حصلوا عليها فيما يخص التكنولوجيا والمهارات الأساسية للعمل المستقل.

2. القبول في المسارات المهنية أو المتقدمة في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي

- القبول في المسارات المهنية أو المتقدمة في أحد التخصصات الثلاثة من خلال عملية التقديم العادية عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة.

- خلال صفحة التخصصات على موقع Egypt Fwd يمكن للمتقدمين ملء طلب بالبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بمهاراتهم التقنية وخبرتهم العملية.

- يجيب المتقدمون أيضًا على الأسئلة الفنية ذات الصلة بالتخصص الذي يتقدمون إليه.

3. سيتم إبلاغ المتقدمين في وقت لاحق عن طريق البريد الإلكتروني بحالة الطلب الخاص بهم، وتاريخ بدء البرنامج وخطوات التسجيل في الفصل الدراسي لبدء رحلة التعلم والتدريب.

معايير الانضمام للبرنامج

1. معايير الانضمام إلى مسار التحدي في أي من التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الالكتروني:

- الشباب والمهنيين المستقلين من المصريين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

- الشغف لتعلم مجالات التكنولوجيا الجديدة والمهارات الأساسية للعمل المستقل والعمل عن بعد.

2. معايير الانضمام إلى المسارات المهنية أو المتقدمة في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الالكتروني:

- الشباب والمهنيين المستقلين من المصريين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

- المعرفة أو الخبرة العملية في مجال تخصصهم ليكونوا قادرين على تلبية المتطلبات التقنية المحددة للمسار الذي ينضمون إليه.

ويمكنك الاختيار من بين المسارات المتاحة من هنـــــــا.