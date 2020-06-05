إزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة بمدن كفر الشيخ 

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

كما تابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ حالة تعدي علي الأرض الزراعية بقرية كفرالمرازقة، وتمت الإزالة علي أكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انها تابعت إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدى على الارض الزراعية، على مساحة 350 تقريبًا، بجمعية برية لاصيفر، وتمت الإزالة علي أكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما جرى إزالة حالتى تعدى بقرية الابعادية فى الحامول وحالة بمركز مطوبس و٤حالات بلطيم.