صور| استمرار تمهيد ورصف الطرق بـ6 مراكز في كفر الشيخ  

طالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى، باستكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشدد على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية، مشيرا الى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالإشراف علي أعمال رصف طريق عزبة طرطير التابعه للوحدة المحليه بالبنا، فيما أكدن المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انها تتابع أعمال الرصف بطريق كفر تيدا ابو سيد أحمد بطول 170م، كذا متابعة أعمال اعادة رصف المدخل الرئيسى بقرية النمر الشرقية من كوبرى بحر بصيص وبطول (200) متر تجاة المخبز البلدى.

أوضح اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، انه يتابع أعمال استكمال رصف لاصيفر/ ابو مندور، كما تابع نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، علي أعمال رصف المدينة، كما تابع المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استكمال أعمال الامس بمنطقة الفنار.

فيما أجرى أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، جولة تفقدية للتأكد من إنتظام أعمال الرصف بمدينة بيلا المستمرة بقطاع هندسة الري أمام محطة القطار، وأكد هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالإشراف علي أعمال الرصف بطريق يوسف الصالحين.