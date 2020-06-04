محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق حظر التجوال

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، الحالة العامة بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر باليوم الـ 72، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

أكد محافظ الاقليم، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الجادة، بالإضافة إلي عقوبات لمخالفة الإجراءات على المواطنين والمنشآت، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.