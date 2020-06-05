إسبانيا تسجل حالة وفاة واحدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 177 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة في الساعات الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس تجاوز 240.9 الف حالة، معتبرة أن عدد الإصابات اليومية يسجل هبوطا متواصلا منذ مطلع هذا الأسبوع وكذلك الوفيات التي سجلت أمس خمس حالات بعد يومين متتالين من غير وفيات.

وأعلن وزير الصحة الإسباني سلفادو إيا، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم مواصلة تخفيف قيود العزل بسبب الفيروس مشيرا إلى انتقال مدريد وبرشلونة وبعض المحافظات الأخرى من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية اعتبارا من الاثنين.

وتراهن إسبانيا على فتح حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال بعد انتهاء حالة الطوارئ التي تستمر حتى الـ21 من الشهر الجاري وفتح مطاراتها لاستقبال السياح الدوليين اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وزير خارجية إيطاليا: ألمانيا لم تنقطع عن دعمها لروما في كورونا

في أول زيارة خارجية له منذ بدء أزمة جائحة كورونا المستجد، عبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن شكره لألمانيا على دعمها لبلاده خلال الأزمة.

وقال دي مايو، اليوم، عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، إن دعم ألمانيا لبلدنا لم ينقطع على مدار الجائحة بأكملها، لافتا إلى أن هناك كثيرا من المواقف التي قدمتها ألمانيا لدعم إيطاليا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وسمحت ألمانيا لمواطنين إيطاليين مصابين بكورونا المستجد بالعلاج في المستشفيات الألمانية في ذروة الجائحة، في وقت وجهت العديد من الانتقادات إلى ألمانيا التي اتهمت بعدم التضامن مع جيرانها الأوروبيين، وجرى الحديث حتى عن انهيار الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في وفيات كورونا

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد في بريطانيا عتبة الـ40 ألفا، لتصبح بهذه الحصيلة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 357 وفاة جديدة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 176 وفاة أمس الخميس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وارتفع بذلك عدد الذين توفوا بالفيروس حتى مساء أمس إلى 40261 شخصا.

وأكدت الوزارة البريطانية، رصد 1650 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقابل 1805 إصابات أمس، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 283311.

وأجريت في بريطانيا خلال اليوم السابق أكثر من 207 آلاف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا، ووصل إجمالي عدد الفحوصات إلى أكثر من 5 ملايين و214 ألفا.