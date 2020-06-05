160 سائحا أوكرانيا يغادرون مدينة شرم الشيخ

غادر 160 سائحًا أوكرانيًا مدينة شرم الشيخ، على متن طائرة متجهة إلى مدينة كييف بدولة أوكرانيا.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن هؤلاء السائحين أصروا على البقاء بمدينة شرم الشيخ منذ ظهور جائحة فيروس "كورونا" العالمية، لما تشهده المدينة من أمان ونظراً لأنها من المدن السياحة التي سجلت أقل عدد إصابات خلال الأزمة.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تلبية رغباتهم، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية و أوكرانيا، وبالفعل جرى استضافتهم حتى قرروا المغادرة، استقلوا طائرتهم المتجهة إلى مدينة كييف بدولة أوكرانيا، وبلغ إجمالي عددهم 160 راكب، منهم 152 من البالغين و8 أطفال.

ووجه السائحين قبل مغادرتهم الشكر لقيادات محافظة جنوب سيناء، لما حظوا به من اهتمام ورعاية صحية، في ظل هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها كل دول العالم.