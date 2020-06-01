بالصور.. "the clean blue" مبادرة لتنظيف قاع البحر في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى وضع العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية بمعرفة الجهات المعنية، لتنفيذ مبادرة "the clean blue" لتنظيف قاع البحر بمدينة شرم الشيخ، والالتزام بها خارج الماء وأثناء تنفيذ الأنشطة في قاع البحر.

وقال إن جميع المشاركين في المبادرة يلتزمون بكافة معايير السلامة والاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحديد الحد الأقصى للغواصين المشاركين بحيث لا يزيد عددهم عن 20 غواص يوميًا.

وأوضح المحافظ أن مبادرة " the clean blue" أطلقها مجموعة من الشباب الغطاسين العاملين بمجال سياحة الغوص بمدينة شرم الشيخ، لتنظيف قاع البحر خلال الفترة من 30 مايو حتى 3 يونيو، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة سياحة الغوص وكافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تهدف إلى تنظيف قاع البحر، بمدينة شرم الشيخ، عن طريق العاملين بسياحة الغوص، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة البحرية، وإظهار مدينه شرم الشيخ في صورة جديدة للعالم.