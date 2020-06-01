ياسمين فؤاد تشيد بجهود الغطاسين العاملين بشرم الشيخ في حماية البيئة

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انطلاق مبادرة شباب الغطاسين العاملين بمجال سياحة الغوص بمدينة شرم الشيخ مبادرة "the clean blue" (كلين بلو) لتنظيف قاع البحر في الفترة من 30 مايو حتى 3 يونيو المقبل وذلك تحت رعاية محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة سياحة الغوص وكافة الجهات المعنية.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بهذه المبادرة لافتة إلى أنها تعكس وعي العاملين بسياحة الغوص والقائمين عليها بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

كما تبرز نجاح برامج الوزارة في دمج القائمين على الأنشطة البحرية والسياحة والشباب في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة على أننا قادرون معا على حماية البيئة والحفاظ على ثرواتها للأجيال القادمة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة كلين بلو تهدف لتنظيف قاع البحر بعدد من المواقع البحرية بمدينة شرم الشيخ من خلال الغوص الشاطئي للعاملين بسياحة الغوص وتحت إشراف وتنظيم القائمين على سياحة الغوص والمحميات الطبيعية ومختلف الجهات المعنية بالإضافة لتصوير وتحضير مواد علمية مصورة داخل وخارج المياه لاستخدامها في التسويق الإعلامي لمدينة شرم الشيخ داخل وخارج مصر مع العمل على تعميم هذه المبادرة لكل شواطئ المدينة وتصويرها وعرضها بوسائل الإعلام المختلفة لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي وإظهار مدينه شرم الشيخ في صورة جديدة للعالم أجمع.

وأكدت ياسمين فؤاد أن هذه المبادرة تعد خطوة أولى في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وبعد توقف السياحة والأنشطة البحرية منذ بداية الأزمة، حيث يجري متابعة هذه الخطوة بكافة جوانبها البيئية والفنية والاحترازية بكل اهتمام للاستفادة من ذلك خلال المرحلة القادمة والنظر بشأن وضع بروتوكولات جديدة لمثل هذه الأنشطة في ظل هذه الظروف.

كما يجري النظر بشأن توسعة أهداف المبادرة لتشمل توثيق ما يحدث خلال هذه الفترة من تغيرات بالبيئة البحرية لمقارنتها بسابقتها وتكوين قاعده بيانات عن حاله الأحياء المائية بعد توقف الانشطة البحرية لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد مما سوف يدعم التسويق الخارجي والداخلي لمدينة شرم الشيخ ومواردها الطبيعية البحرية وما طرأ عليها من تغيرات إيجابية خلال فترة التوقف السابقة الأمر الذي يعد إضافة ذات أثر في التسويق للسياحة البيئية لدى الأسواق والأوساط السياحية المهتمة بذلك.