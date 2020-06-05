أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج 119 حالة من مستشفيات عزل الدقهلية خلال الأسبوع الماضي، من بينهم 72 حالة شفاء كامل، و47 حالة تحولت نتائجهم من إيجابي إلى سلبي، وخروج متابعة بالمنزل بعد تحسن أحوالهم واختفاء الأعراض.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إن الطب الوقائى تابع هذه الحالات بالمنازل وكذلك المخالطين مع إعطاء جميع المخالطين أدويه وقائية، مؤكدا أنه ستستمر المتابعة لهم لحين الشفاء التام إن شاء الله.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالمواطنين الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة ولبس الماسك وخاصة فى أى مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعى قائلا "نبتعد اليوم لنقترب غدا إن شاء الله".