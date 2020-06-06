حظك اليوم السبت 6-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديهم حسٌ فكاهي، ويبعثون الفرح والتفاؤل في قلوب من حولهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك ومن المهم أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يدفعك للانطلاق، ويمنحك أيضا طاقة عاطفية واستعدادا للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.