نائبة محافظ جنوب سيناء تتفقد منطقة الجراجرة بمدينة رأس سدر

زارت المهندسة ايناس سمير، نائبة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مدينة رأس سدر، يرافقها اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، وممثل عن الإدارة الهندسية بالمدينة.

وتفقدت خلالها منطقة الجراجرة، و قرية أبوصويرة، للمعاينة المبدئية، والوقوف على حالة الشوارع و المباني العامة، لوضع خطة لتطويرهما، وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

كما تفقدت نائبة المحافظ المنازل التي جرى انشائها للمتضررين من السيول بمنطقة السادات، لتطوير ورفع الكفاءة هذه المنازل، تمهيدًا تسليمها للمواطنين .

وطالبت نائبة المحافظ بتشكيل لجنة لحصر قاطني البيوت البدوية والتنسيق مع العواقل والمشايخ تمهيدًا لعقد لقاء معهم للاستماع إلى مطالبهم.