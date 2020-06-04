عزل منزلي لـ1961 شخصا من القادمين لمحافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمجابة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بالمحافظة تزامنًا مع عودة العاملين بالمحافظة من الإجازات، حيث جرى عزل 1961 شخصًا من العائدين للمحافظة في منازلهم لمدة أسبوعين، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي والتأكد من عدم ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وهذا الإجراء تحسبًا لظهور الأعراض خلال فترة احتضان الفيروس.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية للعمل بكمين عيون موسى على مدار 24 ساعة، لتسجيل بيانات جميع القادمين للمحافظة، وإخطار مجالس المدن بعدد المواطنين القادمين التابع لكل مدينة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالعزل المنزلي، إضافة إلى المتابعة المستمرة لكل أسرة من قبل الإدارات الصحية على مدار فترة العزل.

وأكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ تعد أكبر مدن المحافظة لاستقبال العاملين العائدين لعملهم، حيث جرى تسجيل دخول 756 شخصًا خلال ثلاث أيام، تليها مدينة طور سيناء بواقع 363 شخصًا، وجرى تسجيل دخول 359 شخصًا لمدينة أبورديس، 283 شخصًا لمدينة رأس سدر، 75 شخصًا لمدينة دهب، 60 شخصًا بمدينة أبوزنيمة، 32 شخصًا بمدينة نويبع، 17 شخصا قادما لمدينة سانت كاترين، 16 شخصا لمدينة طابا، بإجمالي 1961 شخصًا على مستوى مدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإجراء هو الأمثل لمنع انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، والهدف منه حماية المواطنين وضمان سلامتهم.