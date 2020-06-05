نيويورك تسجل أقل وفيات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الفيروس

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، تسجيل أقل عدد من الوفيات المرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19 منذ بدء التفشي.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو، في مؤتمر صحفي، إنه جرى إبلاغ وزارة الصحة في نيويورك، أمس الخميس، بوفاة 42 شخصا فقط من المصابين بـ"كوفيد-19"، واصفا وصول الوفيات إلى هذا المعدل بالتطور المذهل، مقارنة بالمعدل الذي كانت تسجله الولاية الأكثر تضررا في الولايات المتحدة قبل شهرين، حيث كانت تسجل نحو 800 حالة وفاة يوميا.

وأضاف كومو، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "لم أفعل شيئا. الناس في المدينة غيروا سلوكهم بشكل جذري"، مشيرا إلى التزام السكان بتدابير التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية.

وكانت مدينة نيويورك، عاصمة الولاية، أولى المدن الأمريكية التي تُصنف كمنطقة كوارث من جانب الإدارة الأمريكية بعد شهودها أعنف حالات تفشي الجائحة، لكن خلال الأسابيع الأخيرة، أظهرت المدينة والولاية علامات على تباطؤ انتشار الفيروس، وفقا لمعدلات الإصابة والوفاة.

وأوضحت "ذا هيل": فقد سجّلت الولاية حتى اليوم أكثر من 376 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، بينما توفى بها نحو 30 ألف شخص جراء إصابتهم.