وزارة الدفاع الأمريكية تأمر بسحب باقي جنودها من واشنطن

قال مسؤول أمريكي، إن وزارة الدفاع "البنتاجون"، ستعيد 900 جندي متبقين كانوا قد أرسلوا إلى منطقة واشنطن العاصمة للتصدي لاضطرابات محتملة، مشيرا إلى أن من المتوقع البدء في إعادتهم إلى قواعدهم، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر، مشيرا إلى أن الجنود سيعودون إلى فورت براج في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت صباح الأربعاء الماضي أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون"، جوناثان راث هوفمان، في بيان، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية".

وكان رئيس الحرس الوطني الأمريكي، أعلن في وقت سابق، أن 18 ألف فرد من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية في البلاد.

وانطلقت شرارة تلك الاحتجاجات في البداية اعتراضاً على مقتل جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن بقي شرطي أبيض جاثماً بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق يوم 25 مايو الماضي في مينيابوليس.

ووجهت لضابط الشرطة تهمة القتل من الدرجة الثالثة وتهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية. كما أقيل ثلاثة ضباط آخرون متورطون إلا أنه لم توجه لهم اتهامات، إذ كانوا حاضرين خلال الحادث لكنهم لم يقوموا بأي خطوة لمنع عنف زميلهم.