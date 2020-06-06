شهداء النقابات الطبية في "معركة الوباء": 40 طبيبا.. و14 صيدليا

أعلنت النقابات الطبية، وعلى رأسها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، قائمة بعدد الوفيات فى صفوف أعضائها، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ«الوطن»، إن تضحيات الفريق الطبى ما زالت مستمرة، والأطقم الطبية هى البطل الحقيقى فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أنّ عدد شهداء الجيش الأبيض من الأطباء، وصل حتى الآن إلى 40 شهيداً، على مستوى الجمهورية منذ ظهور الفيروس فى مصر.

من جانبها، خاطبت نقابة الأطباء، أمس، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حول إجازات رعاية الطفل للطبيبات، مضيفة أنّ الكثير من جهات العمل تمتنع عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة فيروس كورونا، وذلك يحدث رغم أنها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة «المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية».

وتابعت: «لا يجوز قانوناً رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة، لأنه من المعلوم قانوناً أنّ تأجيل الاستفادة بالحق فى أكثر الأوقات احتياجاً له بمثابة حرمان فعلى من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به».

وشدّدت النقابة على أنّ هذه القوانين شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له فى المقام الأول، وفى هذه الظروف التى تتطلب التباعد الاجتماعى والحرص من انتقال العدوى، والأمر يصبح أكثر أهمية، وتساءلت، كيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها فى ظل إغلاق الحضانات، وحتى حال فتح الحضانات فمن تجازف بترك طفلها فى حضانة فى ظروف انتشار العدوى، كما أنّه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل فى مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يومياً للمنزل، مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار.

وأكدت أنّه فى الوقت الذى قرّر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاماً، فى القطاع الحكومى، حُرمت الطبيبات من هذا الحق، وتجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانونى فى الحصول على إجازة (دون أجر) لحماية ورعاية أطفالها.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة توجيه جهات العمل بعدم الامتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التى نصّت عليها قوانين الدولة، حرصاً على أطفال الطبيبات وصالح العمل ذاته ومنع انتشار العدوى بين الأطفال.

إصابة 40 بالفيروس فى "الأسنان"

وأصدرت لجنة إدارة الأزمات بالنقابة العامة لأطباء الأسنان تقريراً حول عدد إصابات أعضائها بفيروس كورونا، وكشفت النقابة فى تقريرها الأول عن تسجيل 40 إصابة بكورونا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا معملياً، بعد إجراء المسحة الطبية لهم، منذ بدء الأزمة حتى الآن.

وأوضحت اللجنة أنها سجلت 20 حالة تعافٍ تماماً، وهناك 11 حالة فى العزل بالمستشفيات، و9 حالات معزولة منزلياً.

وسجّلت النقابة 60 حالة اشتباه فى الإصابة بين أطباء وطبيبات الأسنان كانت لديهم أعراض كورونا، وبعد عمل الأشعة والتحاليل الطبية تبين وجود أعراض خفيفة لا تستدعى عمل مسحات، وهناك 8 حالات لديهم الأعراض كاملة «متوسطة الحدة»، وأجريت لهم مسحات، وفى انتظار النتيجة.

وفى السياق نفسه، أعلن الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، ورئيس لجنة التصنيع الدوائى بالنقابة، ارتفاع عدد شهداء كورونا من الصيادلة فى جميع المحافظات إلى 14 صيدلياً.

وتوقع «رمزى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، استمرار زيادة الأعداد، لأن الصيادلة يمثلون خط المواجهة الأول لمرضى فيروس كورونا من خلال وجودهم فى صيدلياتهم، والتعامل مع المترددين عليها.