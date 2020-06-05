البرلمان العراقي يصوت على استكمال حكومة الكاظمي غدا

أعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان)، عن استكمال التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي في جلسة غدا السبت، للبت في مرشحي الحقائب الشاغرة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأظهرت وثيقة تضمنت جدول أعمال المجلس ليوم السبت، استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار البرلمان العراقي، أمس الخميس، إلى أن رئيسه محمد الحلبوسي، تسلم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي.

وكشف مصدر لقناة "آر تي" الإخبارية الروسية، عن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، مؤكدا أن "وزير المالية السابق فؤاد حسين ما زال مرشح الأحزاب الكردية لمنصب وزير الخارجية".

وقال المصدر، إن "إحسان عبدالجبار هو مرشح تيار الحكمة لوزارة النفط، وحسن ناظم مرشح رئيس الحكومة لوزارة الثقافة، وفيان فائق مرشحة الأقليات لوزارة الهجرة والمهجرين".