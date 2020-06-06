مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث تصادم سياره بعمود إنارة وقع مساء اليوم بحري كمين الطرق بحر غرب أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إناره وقع مساء الجمعة بحري كمين الطرق أمام شركة أبو دنقل ووقوع متوف ومصاب.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والمعاينة والفحص تبين تصادم سياره ملاكى رقم ( 5364 ب ى ج ) بعمود إنارة أدى إلى سقوطه ونجم عن الحادث مصرع "محفوظ محمد محفوظ"، 50 سنة وإصابة حسام عبد الناصر يونس، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعي.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.