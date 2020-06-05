مصرع عامل وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وتروسيكل بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حيث جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دارالسلام المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" قيادة "محمود.ع.ا" 19 عاما، طالب، ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي، بسؤال المصاب وقائدي المركبتين ووالد المتوفى "عيد.ا.م" 56 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

جرى رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.