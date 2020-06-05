إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب، مساء اليوم، 11 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ملاكى، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، بدائرة مركز دمنهور.

وكان مأمور مركز شرطة دمنهور، تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث بالطريق الزراعى، دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكى، وأصيب 11 شخصا بجروح وكسور، وأزيلت آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد تعطلها بسبب الحادث.

جرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.