إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إناره وقع، مساء الجمعة، على الطريق الدائري أمام كوبري رعرع بحي غرب أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، تلقى بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سياره بعمود اناره بالطريق الدائري إمام كوبري رعرع دائرة القسم ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سياره ملاكي رقم (171641) بعمود إنارة.

نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص مستقلى السيارة، جرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط العام "الشاملة" ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.