مع قرب تطبيقها بمصر.. كيف تساعد الكاميرات الحرارية في مكافحة كورونا؟

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن الشركة القابضة للمطارات، برئاسة المهندس محمد سعيد محروس نجحت في تركيب كاميرات حرارية جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بصالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، على أن يتم استكمال تعميم الكاميرات الحرارية على جميع مطارات الجمهورية خلال الفترة القادمة، على عدة مراحل تبدأ بمطارات «القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط وبرج العرب» كمرحلة أولى.

وكشفت المصادر، أن منظومة الكاميرات الحرارية والتي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تقوم بتصوير وجه الراكب، كما تقوم بقياس درجة حرارته، ضمن مجموعات وتوجيه إنذار لحظى فى حالة وجود درجة حرارة راكب أعلى من المستوى المسموح به.

فيما تتخذ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالسعودية من خلال جهودها المتواصلة والمكثفة على مدار الساعة، جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) .

وتتابع الوكالة من خلال كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد النبوي، التي تعمل على تحديد قياس 25 شخصاً بنفس الوقت بدقة عالية.

ما هي الكاميرات الحرارية وآلية عملها؟

شاع استخدام الكاميرات الحرارية مؤخرًا في العديد من دول العالم للكشف عن الأشخاص في حال إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد Covid 19 ، لما تتيحه من قدرة على فحص أعداد كبيرة من الأشخاص بطريقة سهلة ودقيقة مع إمكانية التنبيه عن وجود الأشخاص أصحاب الحرارة المرتفعة، وهنا يتم عزلهم وفحصهم جيدا، بحسب قول المهندس حسام الشرقاوي صاحب شركة هاي تك وكيل Hikvision للإلكترونيات.

تتميز الكاميرات الحرارية بدرجة وضوح عالية، ودقة عالية تصل إلى 0.3C- كشف لحرارة الأجسام عن بعد يصل إلى نحو 10 أمتار، وبحسب تصريح الشرقاوي لـ"الوطن" يمكنها استشعار عدة أشخاص في نفس الوقت من خلال عدسة رؤية مزدوجة، ما يجعلها سهلة في الكشف على أعداد كبيرة في وقت واحد.

الكاميرات الحرارية التي تعمل باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدلا عن الضوء المرئي، تساعد على إعطاء تقارير مرئية ومسموعة أي إنذار صوتي، كما يمكنها حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين الخاصة بها، بحسب الشرقاوي.