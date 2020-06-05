مطار القاهرة يستقبل 313 مصريا عائدين من السعودية ومرسى علم

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، 3 رحلات دولية قادمة من السعودية، و4 رحلات داخلية قادمة من مطار مرسى علم الدولي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى التي استقبلها مطار القاهرة الدولي سيرتها شركة الخدمات البترولية وعلى متنها 84 مصريا، عائدين من الدمام، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعة لشركة الخدمات البترولية، قادمة من الدمام تقل 84 مصريا، ووصلت الرحلة الثالثة من الدمام أيضا وعلى متنها 145 مصريا، تابعة لشركة فلاي إيجيبت للطيران، بينما وصلت الرحلات الأربعة قادمة من مطار مرسى علم الدولي تقل 400 مصري، ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين من الداخل والخارج 313 مصري حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى أن جميع العائدين تم استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وتم السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

كانت "الوطن" علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم إلى 8 دول عربية وأوربية، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل اليوم 23 رحلات جوية استثنائية قادمة من "المملكة العربية السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي دار السلام"، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذكرت المصادر لـ"الوطن"، أن جميع الرحلات ستصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريا، فيما يستقبل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنها 400 راكب مصري، على أن تبدأ الوزارة في إعداد جسر جوي جديد لنقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحي، عقب إلغاء الحجر الصحي هناك، والاكتفاء بالعزل المنزلي.