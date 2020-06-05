مطار القاهرة يستقبل 1118 مصريا عائدين من 5 دول أوربيه وعربية وأفريقية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 6 رحلات دولية قادمة من "الكويت، وبيروت، والسعودية، والصين، ونيروبي دار السلام".

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى التى استقبلها مطار القاهرة الدولي سيرتها شركة مصر للطيران وعلى متنها 290 مصريا، عائدين من الرياض، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعة لشركة مصر للطيران، قادمة من جدة تقل 300 مصري، ووصلت الرحلة الثالثة من بيروت وعلى متنها 300 مصري تابعة لشركة مصر للطيران.

ووصلت الرحلة الرابعه قادمة من دار السلام نيروبي وعلى متنها 35 شخصا، أما الرحلة الخامسة فكانت قادمة من الكويت وعلى متنها 162 مصريا تابعة لشركة الجزيرة، بينما وصلت الرحلة السادسة من الصين شاندو، وعلى متنها 31 راكبا مصريا؛ ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين 1118 مصريا حتى الآن.

وأكدت المصادر أن جميع العائدين استقبلوا بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وجرى السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.