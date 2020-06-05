مطار القاهرة يستقبل 770 مصريا من السعودية ولندن وفرانكفورت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 6 رحلات دولية، قادمة من "لندن، والسعودية، وفرانكفورت".

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى التي استقبلها مطار القاهرة الدولي، سيرتها شركة مصر للطيران، على متنها 55 مصري، عائدين من فرانكفورت، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعه لشركة إير كايرو للطيران، قادمة من جدة، تقل 165، مصري.

ووصلت الرحلة الثالثة من لندن، على متنها 60 مصري تابعة لشركة إير كايرو للطيران، بينما وصلت الرحلة الرابعة، قادمة من الرياض، وعلى متنها 160، تابعة لشركة اير كايرو للطيران، وباقي الرحلات قادمة من الرياض، ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين من الخارج، 770 مصري حتى ساعة تاريخه.

ولفتت المصادر، إلى أن جميع العائدين، تم استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وتم السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

كانت "الوطن"، علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم، إلى 8 دول عربية، وأوربية، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي، سيستقبل 23 رحلات جوية استثنائية، قادمة من "المملكة العربية السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي دار السلام"، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت المصادر، أن جميع الرحلات ستصل اليوم، على مدار الساعة، إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصري.

فيما يستقبل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب إنتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنهم 400 راكب مصري، علي أن تبدأ الوزارة في إعداد جسر جوي جديد لنقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحى، عقب إلغاء الحجر الصحي هناك، والاكتفاء بالحجر الصحى المنزلي.