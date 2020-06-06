السودان: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و14وفاة، 5 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 99 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليوم الخميس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 91 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 301 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

ارتفاع إجمالي المصابين بالوباء إلى 5865

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين في السودان إلى 5865 حالة، بينها 347 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1924 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

من جابنها، أكدت بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" أن 3 من موظفيها أصيبوا بكورونا المستجد، لافتة إلى أنها اتخذت حزمة من التدابير لمنع والحد من انتشار الوباء، تمشيا مع موجهات منظمة الصحة العالمية.

وقالت بعثة "يوناميد"، في بيان صحفي، إنها اخضعت مؤخرا 52 من موظفيها للحجر الصحي في قاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، بشمال دارفور، بعد ظهور ست 6 حالات مشتبهة من بين موظفي اليوناميد.

وأضافت البعثة، أن نتائج فحص كورونا المستجد أتت إيجابية لـ 3 حالات تتم معالجتهم في مركز العزل بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، فيما 49 آخرين في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما، إما بسبب مخالطتهم المباشرة للموظفين الثلاثة المصابين، أو تحسبا لسفرهم لبلدانهم.