نائب محافظ بني سويف يتابع توافر المستلزمات والأدوية بالمستشفيات

واصلت لجنة متابعة المستشفيات ببنى سويف جولاتها الميدانية اليومية، والتي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لتشخيص حالات كورونا، ومتابعة مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة، والتي تضم الطب العلاجي والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمحافظة.

وتفقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ "رئيس اللجنة"، مستشفى التأمين الصحي، والتي تم خلالها مراجعة المتوافر من المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وسهولة إجراءات صرفها، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين"على الأقل"، وأن إجراءات استقبال الحالات المشتبه بكورونا تتم وفقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة.

وتابع نائب المحافظ من واقع سجلات المستشفيات، انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، ونسب الإشغال بهذه المستشفيات، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات وزارة الصحة بشأن الأجازات للأطقم الطبية، موجها مسئولي المتابعة بإعداد تقرير بنتيجة مرور اليوم لعرضه على المحافظ، متضمنا ملاحظات اللجنة في هذا الشأن والسلبيات التي تبينت للجنة إن وُجدت ، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وشدد نائب المحافظ على أن اللجنة ستتابع بشكل يومي المستشفيات، تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، الذي يتابع على مدار الساعة كل الجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا على أن المتابعة تتم بشكل متكامل من خلال اللجنة التي تضم كافة الجهات والأطراف ذات الصلة والمعاونة، بجانب المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات، وأجهزة المتابعة المختصة بالمحافظة ومديرية الصحة، وذلك لضمان الاستعداد التام والمستمر لكل المستجدات.