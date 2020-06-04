محافظ بني سويف: إزالة 1755 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عن إزالة ١٤٦٤حالة تعد على الأراضى الزراعية، وإزالة ٢٩١ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي ازالة ١٧٥٥ حالة تعد، بالاضافة الى ضبط وإزالة ٢٤٤ مخالفة بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا في 25 مارس الماضي وحتى اليوم الخميس.

وأكد المحافظ على ان المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد.

وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.