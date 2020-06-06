مدينة زويل للعلوم تطرح مسابقة للمهندسين والطلاب لمواجهة مشكلات كورونا

كشف محمود فتحي المشرف على مسابقة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل المسابقة التي طرحتها المدينة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المدينة طرحت مسابقة أونلاين وتهدف لجمع مشاركين من المهندسين بجميع التخصصات والطلاب ومساعدة المشاركين عن طريق ورش عمل لأساتذة جامعة زويل والجامعات المختلفة

وأكد فتحي أن هذه الورش من أجل تحديد المشكلة والبحث عن حل لها بشكل علمي، لافتًا إلى أن المسابقة موجودة على صفحات الجامعة على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، مشيرًا إلى أن شروط الانضمام هي تكوين فرق 5 أشخاص بحد أقصى، وأن يكون لديهم خلفية للمشاكل الحالية ولديهم حلول مقترحة لهذه المشاكل في مواجهة فيروس كورونا، مشددًا على أن الهدف من المسابقة خدمة المجتمع.

وأشار فتحي إلى أن هذه الأفكار ستشارك في مسابقات رواد الأعمال، وأن الطلاب المصريين قادرين بالعلم على إخراج مصر من الأزمة التي تعيش فيها.