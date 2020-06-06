وزيرة الهجرة: أعدنا 20 ألف مصري عالق منذ بداية كورونا ونسعى للمزيد

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، إن الحكومة أعادت أكثر من 20 ألف عالق مصري، من دول العالم منذ انتشار فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تقلع طائرات أخرى، لإعادة العالقين بالسعودية ولبنان وقبرص ودول أوروبا، في الفترة المقبلة.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الوزارة تدرس حاليا تشكيل مقترح للجنة، لدراسة مؤهلات المصريين العائدين من الخارج، لمساعدتهم في الحصول على وظائف في مصر، موضحة أن اللجنة ستضمن تعريف هؤلاء المواطنين على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وسبل التقدم لها.

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر لكل رجال الأعمال الذين شاركوا بمبادرة الوزارة، التي أطلقتها من قبل، "خلينا سند لبعض"، بعدما جرى تعليق كل حركة الطيران بمصر، وكل دول العالم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك الدول، كما ثمنت دورهم الذي عكس قناعتهم الراسخة، وتكاتف كل المؤسسات والقطاع الخاص، وما يبذلوه من جهود لمساعدة المصريين العالقين بالخارج.