النائب ممدوح مقلد بعد تعافيه وأسرته من كورونا: أصبت وأنا أؤدي عملي

بعث النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سوهاج، برسالة لأبناء دائرته نشرها علي صفحته الشخصية فيسبوك يوضح موقفه الصحي بعد تعافيه وأسرته من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال البرلماني في رسالته: "الحمد لله والشكر لله أحب أن أوضح لحضراتكم حقيقة ما أصبت به مؤخرا والحمد لله، كل ما يأتي به الله خيرا.. لقد سبق إصابتي بفيروس كورونا أثناء ترددي على المصالح لقضاء حوائج الناس، وأنا أؤدي مهام عملي بإخلاص والله يعلم."

وأضاف النائب في رسالته: "انتقلت الإصابة لأسرتي ونقلنا للعلاج بالمستشفى بالقاهرة قبل العيد بيوم ورغم مراره وقسوة الإصابة كنت أشعر بالفخر وراحة البال حيث إن إصابتي جاءت نتيجة التفاني في قضاء مصالح الناس".

وتابع "تماثلنا للشفاء وتقرر خروجنا من المستشفى يوم 2 من الشهر الجاري وما قصدت من إخفاء ذلك إلا لكي لا أشغل المحبين لي وأنا أعلم تماما أن هذا الخبر سيؤلمهم وحرصا مني على سلامتكم جميعا، إن شاء الله على وعدي وقسمي أن أكون في خدمتكم، بعد انتهاء فتره النقاهة سأعود بإذن الله إلى سوهاج، لنكمل مسيرة العمل".

وقدم مقلد في نهاية رسالته الشكر لكل من اطمان عليه طوال الأيام السابقة، وقدم اعتذاره عن عدم الرد على كثير من الاتصالات لظروفه الصحية.