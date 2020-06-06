اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة نويبع

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المدينة، وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقال علي الشحات، رئيس مدينة نويبع، أن شركة الكهرباء أخطرت مركز العمليات وادارة الأزمات بالوحدة المحلية، بفصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بالمدينة لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضح رئيس المدينة، أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: "المنطقة الصناعية ويطلق عليها (البحراوي)، محطة بنزين الميناء، مستودع الغاز، الطرق والكباري، المجزر الآلي، ساحة انتظار الشاحنات، منطقة المزارع، قرية لاسرين، مبنى الإذاعة ومحطة المعالجة الجنوبية".

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، اتخاذ كافة التدابير، خلال مدة انقطاع التيار الكهربائي.