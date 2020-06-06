وزيرة الصحة تتوجه للإسكندرية لتفقد مستشفيات مصابي كورونا

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة الإسكندرية، في زيارة لعدد من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لعدد من المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في إطار متابعة سير العمل لتقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا في 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، حسب الحالة الصحية للمرضى.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة سوف تبدأ زيارتها بتفقد مستشفى أبو قير للتأمين الصحي، وتتابع الزيارة بتفقد عدد من المستشفيات الأخرى، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة ستتضمن تفقد أقسام وأدوار المستشفيات المختلفة والسعة السريرية بكل مستشفى، كما تشمل الزيارة أيضًا متابعة سير العمل و الاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.