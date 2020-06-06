رئيس "برج العرب الجديدة" يتفقد تنفيذ كوبريين بـ225 مليون جنيه

أجرى المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق والمداخل الرئيسية بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسؤولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد "بدوي"، أعمال تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدي لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم وكوبري أعلى السكة الحديد، وأعمال تنفيذ كوبريين سطحيين على ترعة بهيج بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 225 مليون جنيه.

زراعة محور الجامعة المصرية اليابانية وطريق الإسكان الاجتماعي بـ36 مليون جنيه

كما تفقد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، مشروع تجميل وتنسيق وزراعة المحور المؤدي إلى الجامعة المصرية اليابانية والطريق المؤدي إلى الإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بنحو 36 مليون جنيه، وكذا مشروع توسعة ورفع كفاءة طريق المدخل الشرقي للمدينة بتكلفة تبلغ نحو 100 مليون جنيه.

توسعة ورفع كفاءة طريق المدخل الشرقي للمدينة بـ100 مليون جنيه

وشدد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، خلال جولته، على الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع، مع اتخاذ جميع وسائل الحماية من ارتداء الكمامات وتوفير مواد التطهير والتعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بمواقع العمل.

وأوضح أن ذلك يأتس تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لدفع العمل بالمشروعات الجارس تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين بمواقع العمل.