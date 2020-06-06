حكم دفع عربون قبل استلام البضاعة.. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث سؤالا جاء فيه: "ما حكم دفع عربون قبل استلام البضاعة فهل يجوز هذا أم لا؟".

وأجابت لجنة الفتوى بالقول: "إن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد، وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سليم وهو جائز شرعا، وإن كان المشتري قد دفع جزءًا من ثمن السلعة على أن يتم البيع كان هذا العربون جزءًا من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان".