"سانا": انفجار سيارة مفخخة في الحسكة.. وأنباء عن وقوع إصابات

أفادت وكالة "سانا" السورية اليوم، بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة وسط أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين والتي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات.

وانفجرت أمس سيارة مفخخة بالقرب من المشفى الوطني في مدينة رأس العين ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وتصاعد الاقتتال المتواصل فيما بين المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في مناطق انتشارها بريف الحسكة مؤخراً مترافقا مع اتهامات متبادلة بالخيانة وإدخال وتفجير السيارات المفخخة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.