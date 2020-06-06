تعلم قيادة BMW M4 كوبيه بالطريقة الصحيحة (فيديو)

نشرت شركة BMW المصنع الألماني الرائد في عالم صناعة السيارات، فيديو عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، تعلن فيه عن دورتها المغلقة في أكاديمية BMW لتعلم قيادة السيارات، والتي تحدث في بلدة Maisach الواقعة في منطقة فورستنفلدبروك، في بافاريا، ألمانيا.

وأوضحت الشركة، خلال الفيديو بعض المعلومات المهمة في كيفية قيادة سيارات BMW بأفضل صورها مثل قيادة سيارة BMW M4 كوبيه بالطريقة الصحيحة.

تعد سيارة BMW M4 كوبيه، واحدة من سيارات BMW الرياضية، حيث تعتمد على محرك 6 سلندرات، سعته اللترية 3 لتر (3000 سي سي)، دفع خلفي، وينتج قوة تصل إلى 431 حصانا، وتتحرك من حالة السكون إلى 100كم/س خلال 4.1 ثانية.