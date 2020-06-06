عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر بالاتحادية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بقصر الاتحادية كل من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية.

وأضاف راضي، أن لقاء السيد الرئيس بالقادة الليبين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.