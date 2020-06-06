 ضبط 3 أشخاص لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كليو "هيروين"

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط شخصين (مقيمان بشمال سيناء ولهما محل إقامة آخر بالشرقية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهمان حال إستقلالهما سيارتين ملاكى بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول، عدد 2 ميزان، سلاح أبيض).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (225 ألف جنيه).

ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كيلو وربع من مخدر الهيروين

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة العبور.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (187500 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.