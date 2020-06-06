وكيل نقل النواب: التزاحم بالمصالح الحكومية والصيدليات يهدد جهود الدولة

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن المصالح الحكومية وصيدليات الإسعاف في عدد من محافظات الجمهورية تواجه مشكلة الزحام والتجمعات، بما يهدد الجهود للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح زين الدين أن مثل هذه التجمعات تهدد صحة المواطنين، ويجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية، وفي مقدمتها فيروس كورونا، الذي تسعى الدولة لمحاصرته والقضاء عليه، من خلال التدابير الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات.

وأضاف أنه بالرغم من الاستعدادات التامة من قبل الحكومة للتخفيف على أصحاب المعاشات على سبيل المثال، للتيسير عليهم في صرف المعاشات، إلا إننا نجد صور للازدحام خلال صرف المعاشات في عدة مناطق، وكذلك بمستشفيات الإسعاف التي يلجأ اليها المواطنون هربا من غلاء بعض الصيدليات التي استغلت أزمة كورونا في رفع الأسعار.

وطالب النائب المواطنين بعدم التزاحم في المصالح الحكومية وفي أوقات العمل، مشددا على أهمية التحلي بالوعي في مثل هذه الظروف التي نمر بها، مؤكدا أهمية دور جهاز الشرطة الموجود في الشارع لتطبيق القانون وحماية المواطنين.