اختفاء أدوية الفيتامينات من الصيدليات بالغردقة وتحذير من كثرة تناولها

شهدت الأيام القليلة الماضية اختفاء أدوية الفيتامينات والمعادن من الصيدليات بسبب تكالب المواطنين على شراؤها بكميات كبيرة وتخزينها بسبب التخوف الشديد من الإصابة بفيروس كورونا، ما أدى إلى اختفاء المخزون الاستراتيجي للشركات الموردة.

يوضح دكتور هشام فاروق صيدلي بالغردقة، لـ"الوطن"، أن المواطنين أصبح لديهم هوس في شراء الفيتامينات بطريقة مبالغ فيها والبعض يخزنها وبالأخص أدوية فيتامين سي وأدوية الزنك مما أدى إلى اختفاء الأدوية بالصيدليات والمشكلة أن الكميات الموردة من الشركات المنتجة قليلة نتيجة لنقص المخزون لديها لشدة الطلب من جميع المحافظات.

وحذر دكتور طارق كحلة مفتش صيدلي و مدير إدارة تراخيص الصيدليات بالبحر الأحمر المواطنين من نقص المواطنين من الإفراط في استعمال الفيتامينات، لافتا إلى أنها تأتي بنتيجة عكسية وزيادتها يؤدي إلى ضعف المناعة، مؤكدا أن التخزين للأدوية ليس له قيمة وأن الوقاية خير من العلاج، مشيرا إلى أن تناول الفاكهة الغنية بالفتامينات وخاصة فيتامين سي مثل البرتقال والجوافة أكثر فائدة من تناول الأدوية.